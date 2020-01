Lors du dernier mercato estival, l’OGC Nice avait dû attendre l’arrivée d’Ineos comme actionnaire majoritaire pour se montrer actif. Cet hiver, les Aiglons se montrent très discrets, même si la situation pourrait se décanter dans la dernière ligne droite. Invité dans l’émission Breaking Foot sur RMC Sport, le président du Gym Jean-Pierre Rivère a révélé que son club ne partirait pas à l’abordage avant le 31 janvier.

« C’est compliqué les mercatos d’hiver, il ne faut pas attendre Ineos là-dessus. On fera peut-être un joueur, on verra, mais ce sera un ajustement. Le mercato d’Ineos, on verra l’été prochain. On travaille pour cela. Là, on ne va pas prendre un joueur pour prendre un joueur. En plus on a confiance en nos joueurs actuels, on souhaite les voir performer. Ce n’est pas parce que Ineos est arrivé l’été dernier qu’on va faire n’importe quoi, » a ainsi tempéré Rivère. Les supporters niçois devront donc attendre l’été prochain pour juger d’un éventuel effet Ineos en matière de transferts...