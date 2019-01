Ce jeudi se tenait la conférence de presse de l’OGC Nice avec Youcef Atal et Patrick Vieira. Si le défenseur des Aiglons a eu le temps de répondre aux questions des médias, l’entraîneur du Gym a dû patienter, le temps que des supporters niçois s’introduisent dans la salle de presse pour exprimer leur inquiétude sur le projet niçois et l’avenir du club. Selon les informations de Nice-Matin, les fans niçois présents sont membres du bureau de la Populaire Sud, association de supporters niçoise. Ces derniers via un communiqué, ont exprimé leurs revendications face aux journalistes présents.

« Comme le coach, à qui nous apportons tout notre soutien, nous nous sentons abandonnés. La direction va quitter le navire, nous n’avons plus d’interlocuteurs. L’effectif a besoin d’être étoffé, il nous faut impérativement des joueurs à l’image de l’ambition de ce club. Nous attendons une réaction rapide et appropriée des actionnaires, quels qu’ils soient. Le classement n’est certes pas critique, mais nous ne laisserons pas les actionnaires profiter de ce club sans continuer de le faire grandir, » mentionnait notamment ce communiqué. Une action comprise par Patrick Vieira qui attend lui aussi des gestes forts de sa direction. « On est, entre guillemets de passage, le staff et les joueurs. Les supporters, eux, sont là, et seront toujours là. Ils se posent des questions. Je comprends cette frustration. Parce qu’ils n’ont pas de réponse. Si moi je les ai eus ? Pas encore, » a confié Vieira.