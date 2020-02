La 22e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd’hui et offre un duel intéressant entre l’OGC Nice (12e) et l’Olympique Lyonnais (6e).

A domicile, les Aiglons se présentent un 4-3-3 avec Walter Benitez dans les cages. Il est devancé par Christophe Hérelle, Danilo Barbosa, Dante et Stanley N’Soki. Hichem Boudaoui, Khépren Thuram-Ulien et Pierre Lees Melou sont associés au cœur du jeu. Adam Ounas et Alexis Claude-Maurice accompagnent Kasper Dolberg en attaque.

De son côté, l’Olympique Lyonnais opte pour un 4-3-3 où Ciprian Tatarusanu fait office de dernier rempart. Le portier roumain bénéficie de Rafael, Marcelo, Jason Denayer et Fernando Marçal qui constituent l’arrière-garde. Aligné en sentinelle, Thiago Mendes voit Maxence Caqueret et Houssem Aouar prendre place à ses côtés. Enfin, la ligne d’attaque est composé de Maxwel Cornet, Moussa Dembélé et Karl Toko Ekambi.

Les compositions :

OGC Nice : Benitez - Hérelle, Danilo, Dante, Nsoki - Boudaoui, Thuram-Ulien, Lees Melou - Ounas, Dolberg, Claude-Maurice

Olympique Lyonnais : Tatarusanu - Rafael, Marcelo, Denayer, Marçal - Caqueret, Mendes, Aouar - Toko Ekambi, Dembélé, Cornet