L’OGC Nice accueille l’Olympique de Marseille ce dimanche soir à 21h au stade de l’Allianz Riviera pour le final de cette 10eme journée de Ligue 1. Les Niçois qui sont sur la pente ascendante depuis quelques matchs, auront pour but de revenir au classement sur un adversaire direct à la course à la qualification en Coupe d’Europe grâce notamment à Mario Balotelli toujours efficace contre les gros de L1 Conforama. Du côté de l’équipe phocéenne coachée par Rudi Garcia, on aura à cœur de revenir sur le podium du championnat et ainsi repasser devant l’Olympique Lyonnais et Montpellier en cas de victoire par deux buts d’écart.

La diffusion de cette rencontre du championnat de France de football de première division se fera sur la chaîne Canal Plus en France, ce dimanche soir à 21h. Si vous êtes en vacances où que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match Nice vs OM en streaming. Il faut savoir que les détenteurs de droits TV multiplient les retransmissions directement sur ordinateur, tablette ou même téléphone portable. D’autant plus que les solutions se multiplient pour regarder le football à moindre prix ; comme Canal Plus qui propose des offres pour le stream de cette affiche. Avec un mois offert cumulé à des réductions sur le prix de l’abonnement, il est désormais possible de regarder du foot en streaming à prix tout doux !

