L’OGC Nice a été logiquement battu par le PSG (4-1) ce soir mais le club azuréen peut avoir des regrets. Revenus dans la partie avec seulement un but de retard, les Aiglons ont vu leurs espoirs s’effondrer à l’entrée du dernier quart d’heure du match. Cyprien écopait d’un second avertissement très sévère pour avoir eu un geste d’énervement (et peut-être des mots envers l’arbitre ?). Dans la bousculade qui a suivi, Hérelle s’est rendu coupable d’une petite gifle sur Paredes qui en a rajouté. Le défenseur a lui aussi été expulsé. Réduit à neuf contre onze, Nice s’est alors effondré. De quoi rendre Patrick Vieira frustré et énervé après la rencontre. Au micro de Canal Plus, le coach niçois s’en est pris à l’arbitre de la rencontre François Letexier.

« Sur la première période, on n’a pas été au niveau de l’affiche. On les a regardé jouer. Malheureusement, avec les qualités qu’ils ont, on a beaucoup couru en première période. Le score aurait pu être plus lourd. En seconde, on revient bien car ils baissent le rythme puis l’arbitre a gâché nos 20 dernières minutes. C’est pénible car ce n’est pas la première fois avec cet arbitre. Je connais Wylan (Cyprien), en aucun cas il n’a pu manquer de respect à l’arbitre. C’est frustrant et décevant pour nous car à onze contre onze, on y croyait encore. (…) Revenir à 2-1 nous a accordé de l’espoir. Ce qui est vraiment frustrant, c’est que j’ai l’impression qu’il y a un problème entre l’OGC Nice et cet arbitre. Ça n’enlève rien à la prestation et aux qualités du PSG. » Vieira ne digère pas.