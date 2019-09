Nicolas Nkoulou (29 ans) a fait du bruit en Italie. A la fin du mercato, le défenseur central a tenté de forcer son départ du Torino. Walter Mazzarri a même avoué que le joueur lui avait demandé de ne plus le convoquer. Bien sûr l’international camerounais n’a pas disputé la moindre minute en Serie A avec son club depuis le début de la saison mais il a visiblement mis de l’eau dans son vin d’après le communiqué envoyé par les Ganata, où Nkoulou fait ses excuses.

« Aujourd’hui arrive le moment de clore cette polémique définitivement. La série A a repris ses droits et toutes les équipes sont déjà rentrées dans l’arène. Afin d’atteindre nos objectifs et faire mieux que la saison dernière, il nous faut de nouveau être unis pour un même but. Il nous faut être concentrés sur la même cause. Il nous faut être déterminés pour une seule quête : que les tifosi soient fiers de nous, en écrivant ensemble une nouvelle page de l’histoire du Torino FC. Ainsi j’ai décidé de laisser derrière moi les moments difficiles de cet été afin d’aller de l’avant sans état d’âme. Oui je me dois d’apporter ma pierre à l’édifice car le combat sera rude. Pour cela, il est nécessaire en premier lieu que j’exprime mes regrets si mon comportement a pu être mal interprété, contrarié ou offensé les tifosi, mes coéquipiers, mon entraîneur, mon staff comme les dirigeants de l’institution du Torino FC. Je suis désolé, mais ce n’était pas mon intention. » Le prochain match au Stadio Olimpico Grande Torino donnera une idée du retour en grâce ou non de l’ancien Lyonnais et Marseillais.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10