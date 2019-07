Troisième duel de ces huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, le match entre le Nigeria et le Cameroun s’annonce tendu entre deux outsiders pour la victoire finale.

Côté nigérian, Daniel Akpeyi est titularisé dans les cages derrière Ola Aina, Chidozie Awaziem, Kenneth Omeruo et William Troost-Ekong. Oghenekaro Etebo évolue en sentinelle auprès d’Alex Iwobi et Wilfred Ndidi. Enfin, la ligne d’attaque des Super Eagles est constituée de Simon Moses, Ahmed Musa et Odion Ighalo.

De son côté, le Cameroun se présente dans un 3-5-2 avec André Onana dans les buts. Ce dernier est devancé par Georges Mandjeck, Yaya Banana et Michael Ngadeu Ngadjui. Les rôles de pistons sont assurés par Collins Fai et Eric Choupo-Moting. Clinton N’Jie, Ambroise Oyongo et Pierre Kunde Malong évoluent au coeur du jeu. Enfin le duo d’attaque voit Christian Bassogog être associé à Stéphane Bahoken.

Les compositions :

Nigeria : Akpeyi - Aina, Awaziem, Omeruo, Troost-Ekong - Iwobi, Etebo, Ndidi - Moses, Musa, Ighalo

Cameroun : Onana - Mandjeck, Banana, Ngadeu-Ngadjui - Fai, N’Jie, Oyongo, Malong, Choupo-Moting - Bahoken, Bassogog

