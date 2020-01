Actuellement dix-neuvième de Ligue 1, le Nîmes Olympique est dans le dur en ce moment. Cependant, les Crocos se sont donnés un peu d’air en éliminant le Tours FC aux tirs au but en 32e de finale de Coupe de France (2-2, 4 t.a.b à 2). Du coup, le NO va devoir se renforcer cet hiver pour tenter de faire mieux durant cette seconde partie de saison. En décembre dernier, RMC Sport expliquait justement que le club français était entré en contact avec Emmanuel Adebayor. Et justement, quelques instants après la qualification de son équipe, Bernard Blaquart est revenu sur cette piste et plus généralement sur le mercato.

"Adebayor ? Les journalistes ont repris cette piste comme tant d’autres, mais il y a peut-être des pistes plus plausibles. (...) On doit faire en janvier le mercato qu’on n’a pas fait en juillet. C’est toujours très difficile de recruter à cette époque-là de la saison. Il n’y a pas de miracles ou d’équipes transformées par le mercato de janvier. Il n’y aura pas six arrivées et six départs. On ne construit pas une équipe en hiver. Normalement, ça doit juste être un mercato de réajustement. Pour nous, il faut que ça serve plus que ça. J’attends beaucoup du mercato. On attend un avant-centre, voire deux attaquants, a expliqué l’entraîneur de Nîmes dans des propos rapportés par RMC Sport. Le NO devrait donc être actif dans les prochains jours.