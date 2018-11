Après des jours de négociations intenses, Jordan Ferri (26 ans) a enfin rejoint Nîmes. Les Crocos ont ainsi officialisé l’arrivée sous forme de prêt du milieu de terrain ce jeudi. Celui qui appartient à l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2020 a justifié son choix lors de sa présentation officielle aux médias.

« Je souhaitais me rapprocher du sud, j’ai eu de bons contacts avec les gens du club, je me reconnais dans les valeurs du club. L’élément géographique a compté, je me rapproche de mes proches. C’était important pour moi. Je me sens prêt à aider ce club, cette équipe et ses supporters », a ainsi confié Ferri. Pour rappel, l’intéressé n’est apparu qu’à quatre reprises en Ligue 1 avec l’OL depuis le début de saison.