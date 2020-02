Si tout va bien sportivement cette semaine au Borussia Dortmund après la belle victoire acquise face au PSG, le club allemand va également très bien financièrement. Et cela devrait encore être plus le cas dans les années à venir puisque le BvB va accueillir dès la saison prochaine un nouveau sponsor maillot principal. Le sponsor actuel Evonik, dont le contrat court jusqu’en 2025 et rapporte déjà 20 M€ par an, sera toujours présent au coeur du maillot noir et jaune, mais n’apparaîtra plus qu’en Coupe d’Europe, pour les matches amicaux et pour la Coupe d’Allemagne.

Pour la Bundesliga, Dortmund verra le logo de l’opérateur télécom allemand 1&1 apposé sur son maillot comme le confirme le patron du club allemand Hans-Joachim Watzke. « Nous sommes très heureux d’avoir remporté une autre entreprise de premier plan en tant que sponsor de maillot avec 1 & 1. Pour nous, aujourd’hui, c’est une étape importante sur la voie du développement économique et donc aussi sportif de BVB », a-t-il expliqué. D’ici 2025, les deux sociétés paieront jusqu’à 200 M€ à Dortmund en fonction des résultats sportifs du club de la Ruhr. De quoi mettre un peu de beurre dans les épinards...