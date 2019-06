Récents vainqueurs de la Ligue des Champions, Alberto Moreno (26 ans) et Daniel Sturridge (29 ans) partent sur la plus bonne des notes. Les deux joueurs quittent Liverpool puisqu’ils viennent de terminer leur contrat. L’Espagnol était arrivé en 2014 et l’Anglais un an avant. Jürgen Klopp a tenu à leur rendre hommage sur le site du club.

« Le mot le plus important à dire à ces deux joueurs remarquables est : merci. Ils ont contribué à ce que cette équipe aille dans la bonne direction. Sans eux, nous ne serions pas l’équipe et le club que nous sommes en ce moment » a déclaré le coach allemand.

#LFC thank @DanielSturridge and @lfc18alberto for their outstanding contributions to the club

Everyone wishes Daniel and Alberto all the very best for their futures. They will always be a part of the #LFC Family https://t.co/OH5oeNw4rR

— Liverpool FC (@LFC) June 4, 2019