Depuis l’été dernier, le nom d’Alfredo Morelos revient avec insistance lors des différentes fenêtres du mercato. Sur les tablettes de Rennes et Bordeaux l’été dernier, l’attaquant colombien de 22 ans, arrivé d’Helsinki en juillet 2017, n’a finalement pas quitté Glasgow. Et grand bien lui a fait. Le caractériel attaquant de poche (1m77) a depuis le début de saison enchaîné les buts...et les cartons rouges. En 41 matches disputés avec les Gers, toutes compétitions confondues, Morelos a incrit la bagatelle de 28 buts et délivré 11 passes décisives ! Les quatre cartons rouges qu’il a récoltés ternissent à peine les prestations abouties du néo-international cafetero.

Si l’OGC Nice a proposé 10 millions d’euros aux Rangers en toute fin de mercato, et si ces dernier jours le nom d’Alfredo Morelos circulait avec insistance du côté de Leicester, le club classé second de Scottish Premiership a surpris tout le monde en annonçant la prolongation du contrat de l’attaquant, jusqu’en 2023 ! « Il ne m’a pas fallu longtemps pour accepter cette prolongation car ma carrière a progressé plus vite et mieux que je ne l’aurais cru quand j’ai rejoint ce grand club. J’ai réalisé à quel point les Rangers sont spéciaux et ce que ce club signifie pour tant de gens dans le monde. De plus, je ressens une forte connexion avec les fans et ils m’ont fait me sentir spécial. Ils ont été formidables avec moi et m’ont toujours soutenu, ce qui me donne envie de marquer pour eux et de célébrer avec eux. Je veux marquer beaucoup plus de buts pour eux, » a réagi le joueur après sa prolongation.