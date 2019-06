Quelques minutes passées sur le terrain et puis s’en va. La Coupe d’Afrique des Nations d’Amr Warda (25 ans) s’achève brutalement. L’ailier gauche entré en cours de jeu avec les Pharaons face au Zimbabwe (1-0), a été exclu de la sélection égyptienne ce mercredi par la Fédération Egyptienne de Football (EFA).

Le président de l’instance Hani Abu Raida a confirmé l’information après avoir consulté le sélectionneur Javier Aguirre et son staff technique. Une décision prise pour maintenir l’ordre et la discipline au sein de la sélection. Selon plusieurs médias locaux, Warda aurait été épinglé pour avoir harcelé plusieurs femmes sur internet. Ce soir (22 heures), l’Egypte accueille la République Démocratique du Congo pour son deuxième match de la CAN au Stade International du Caire.

قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق ، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق. — EFA.eg (@EFA) 26 juin 2019

