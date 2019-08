Après des semaines de négociations, l’Oympique Lyonnais et Anthony Lopes sont enfin tombés d’accord pour une prolongation de contrat. Les Gones viennent d’officialiser la nouvelle via un communiqué : « l’Olympique Lyonnais est heureux d’informer de la prolongation de contrat de son gardien international Anthony Lopes pour 3 ou 4 saisons supplémentaires. »

Alors que son contrat actuel se terminait l’été prochain, l’international portugais (7 sélections), annoncé un temps dans le viseur du Paris Saint-Germain, a donc décidé de prolonger l’aventure chez les Gones avec ce nouveau contrat longue durée. Un bon dossier de réglé donc pour l’OL et Jean-Michel Aulas. Le joueur a livré ses premières impressions sur le site du club. « C’était important de bien faire les choses. On a bien avancé tous ensemble. Ma prolongation me fait énormément plaisir ainsi qu’à ma famille. Je suis très proche des supporters, comme je le montre après chaque rencontre. Tout cela va continuer encore de plus belle ».

L'OL est heureux d’informer de la prolongation de contrat de son gardien international Anthony Lopes pour 3 ou 4 saisons supplémentaires. #AnthoProlonge pic.twitter.com/RG5wyX2LHw — Olympique Lyonnais (@OL) August 28, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10