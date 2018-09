Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines déjà, c’est désormais officiel. Arsenal a annoncé le départ de son directeur général, Ivan Gazidis. Ce dernier file en Italie, au Milan AC, qui le convoitait depuis le passage du club sous pavillon américain.

Les Gunners en ont aussi profité pour officialiser les nominations de Raul Sanllehi, alors directeur des affaires sportives, en tant que président, et de Vinai Venkatesham, actuellement directeur commercial, au poste de directeur général.

Raul Sanllehi and Vinai Venkatesham appointed head of football and managing director respectively, as Ivan Gazidis leaves for A.C. Milan

— Arsenal FC (@Arsenal) 18 septembre 2018