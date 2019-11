L’heure est au changement du côté d’Arsenal. Après avoir limogé Unai Emery ce vendredi, les dirigeants de l’actuel huitième de Premier League ont officialisé l’ancien Gunners Freddie Ljungberg, désormais ex-adjoint de l’Espagnol, pour prendre l’intérim. Mais il semblerait qu’il ne sera pas le seul à gérer l’équipe première.

Sur son compte Twitter, le club londonien a expliqué qu’il sera secondé par un autre ancien de la maison : « le manager d’Arsenal Academy (équipe de jeunes), Per Mertesacker, soutiendra l’entraîneur en chef par intérim, Freddie Ljungberg, à court terme. » Les Gunners joueront demain à 15h00 sur la pelouse de Norwich City, et l’ancien défenseur sera présent.

@ArsenalAcademy manager Per Mertesacker will be supporting interim head coach Freddie Ljungberg in the short-term.

Per will be in the dugout at Carrow Road tomorrow.#NORARS pic.twitter.com/rvWJRd2pDG

— Arsenal (@Arsenal) 30 novembre 2019