Voulant renforcer une défense déficiente (34 buts encaissés en 24 matches), Arsenal vient de trouver son bonheur. Le club du nord de Londres a décidé de miser sur Pablo Mari (26 ans). Défenseur central espagnol passé à Manchester City, Breda ou encore au Gimnàstic Tarragone, il évoluait du côté de Flamengo depuis l’été dernier.

Intéressant avec le club brésilien, il a convaincu Arsenal d’opter pour un prêt avec option d’achat. « Pablo est un joueur expérimenté qui nous fournira une qualité défensive supplémentaire. Nous suivons la carrière de Pablo depuis un certain temps et nous sommes très heureux d’avoir conclu un accord avec Flamengo pour qu’il nous rejoigne jusqu’à la fin de notre saison. Avec Mikel (Arteta le coach ndlr) et son équipe d’entraîneurs, nous avons tous hâte de voir Pablo avec un maillot Arsenal » a lâché le directeur sportif d’Arsenal Edu.