L’année passée, un joueur a crevé l’écran à Newcastle. Il s’agit de l’attaquant espagnol Ayoze Perez. L’attaquant des Magpies a inscrit douze réalisations en 37 rencontres de Premier League l’année passée.

Mais c’est déjà terminé puisqu’il vient de s’engager avec le club de Leicester pour quatre années. Le coût de l’opération est estimé à 30 millions de livres, soit 33,4 millions d’euros. Il va donc connaître son troisième club après Tenerife et Newcastle.

Leicester City Football Club is delighted to confirm the signing of Spanish forward @AyozePG ! #HolaPérez

— Leicester City (@LCFC) 4 juillet 2019