Cédric Soares va découvrir un nouveau championnat. Après avoir évolué au Sporting CP, le latéral droit avait rejoint Southampton en Angleterre. Et désormais, ce dernier va évoluer en Italie et plus précisément en Serie A. L’Inter vient en effet d’officialiser son arrivée il y a quelques minutes.

Arrivé chez les Saints en 2015, le Portugais a été prêté jusqu’à la fin de la saison aux Nerazzurri, le tout avec une option d’achat. Cette saison, Cédric Soares a porté à 22 reprises le maillot de Suuthampton.