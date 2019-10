Actuellement sixième de Premier League après huit journées, Crystal Palace réalise un début de saison intéressant. Et avant le match contre Manchester City (samedi à 13h30), les Eagles ont apporté une bonne nouvelle, ou plutôt deux. L’attaquant belge Christian Benteke a en effet prolongé son contrat, tout comme James Tomkins.

« La prolongation de contrat de Tomkins lui permettra de rester au club jusqu’à la fin de la saison 2021-2022, tandis que le séjour de Benteke à Crystal Palace a été prolongé jusqu’à la fin de la campagne 2020-2021 », peut-on lire dans le communiqué du club anglais ce jeudi.

James Tomkins and Christian Benteke have both signed contract extensions with the club !#CPFC

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) October 17, 2019