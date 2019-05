Neuvième de Premier League, Leicester City va recevoir Chelsea lors de la dernière journée de championnat dimanche prochain. Si la saison n’est pas encore terminée, les Foxes préparent déjà l’avenir.

Ce mercredi, le club entraîné par Brendan Rodgers a annoncé la prolongation de contrat d’un an de Christian Fuchs, qui arrivait au terme de son bail cette saison. Une nouvelle qui a donné le sourire au défenseur lié à Leicester jusqu’en 2020 à présent. « Je suis honoré de signer une prolongation de contrat d’une année avec Leicester City. C’est un moment très excitant pour tout le monde, avec notre nouveau terrain d’entraînement et de nouveaux jeunes talents qui arrivent ».

#lcfc defender @FuchsOfficial has extended his contract with the Club until the end of the 2019/20 Premier League season !#FuchsSigns

— Leicester City (@LCFC) 8 mai 2019