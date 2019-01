Arrivé l’hiver dernier pour jouer les pompiers de service, Christophe Galtier (52 ans) a rapidement imposé ses idées à Lille. Grâce à lui, les Dogues ont réussi à se maintenir en Ligue 1 la saison dernière et se retrouvent désormais deuxièmes du championnat. Un bilan excellent pour l’ancien coach de l’AS Saint-Étienne. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, il a finalement prolongé de deux ans et se voit lié au club nordiste jusqu’en 2021.

« Je suis vraiment très content de la confiance que me témoigne Gérard Lopez, mais aussi fier d’être pour deux saisons supplémentaires l’entraîneur de ce magnifique club. Ça faisait un certain moment qu’on parlait de cette prolongation, tout s’est fait de manière naturelle. Nous sommes vite tombés d’accord sur le principe et il ne restait qu’à formaliser les choses » a expliqué Christophe Galtier lors de l’annonce de sa prolongation.