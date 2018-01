Ce mercredi, le Villarreal CF a officialisé le départ de l’attaquant Cédric Bakambu. Le club espagnol a confirmé via un communiqué officiel, que la clause du buteur congolais avait été levée. Bakambu va donc pouvoir rallier la Chine et s’engager avec le Beijing Guoan comme annoncé depuis plusieurs jours.

« Le Villarreal CF informe que son joueur Cédric Bakambu, a levé sa clause libératoire, il n’appartient donc plus à notre club à partir d’aujourd’hui. Le club tient à remercier le joueur pour son dévouement et son professionnalisme, et lui souhaite le meilleur pour sa carrière sportive, » précise le communiqué.