L’attaquant italien de l’Inter Eder évoluera en Chine l’année prochaine. Il a trouvé un accord avec le club de Jiangsu Suning. Il quitte l’Italie pour la première fois depuis son arrivée en 2005.

Son salaire est estimé à 27 M€ brut sur deux ans et demi soit 900 000 euros par mois. L’Inter Milan va récupérer 5 M€ dans ce transfert. L’attaquant de 31 ans n’a trouvé le chemin du but qu’à 8 reprises en Serie A la saison dernière.

OFFICIAL : Italian forward Eder has completed his move from Inter Milan to Jiangsu Suning. pic.twitter.com/URJ5C9LGOt

— TransferMarkt China (@asaikana) 13 juillet 2018