Éric Abidal va intégrer un nouveau poste au sein du FC Barcelone ! L’ancien défenseur des Blaugranas (2007-2013) a en effet été nommé secrétaire technique du club catalan ce jeudi ! Il a signé un bail de 3 ans, selon Mundo Deportivo.

L’ex international français va remplacer Robert Fernandez, qui quittera son poste le 30 juin prochain. La présentation d’Abidal pour ce nouveau poste sera effectuée le 18 juillet annonce dans le même temps le Barça.

[BREAKING NEWS] @EAbidalOfficial will be the new first team technical secretary at FC Barcelona. More details https://t.co/6nWHlp2VNv

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 7 juin 2018