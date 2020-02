Daniel Carriço (31 ans) quitte le FC Séville. Après six ans de bons et loyaux services, le Portugais rejoint le FC Wuhan Zall. Le club andalou a annoncé dans un communiqué avoir conclu un accord avec le club chinois pour le transfert du défenseur, qui était sous contrat jusqu’en juin. Sous le maillot sévillan, Carriço a joué 166 rencontres et fait partie du triple sacre historique en Ligue Europa (2014, 2015, 2016).

L’ancien joueur du Sporting CP a joué 11 matches de Liga cette saison et rejoint une équipe de Wuhan, 6e du dernier exercice de Super League. Pour rappel, le championnat chinois devait débuter ce samedi e mais a été reporté pour une durée indéterminée en raison du coronavirus qui frappe le pays. Le FC Séville ajoute qu’un adieu devrait avoir lieu dans les prochains jours pour son désormais ex-joueur.