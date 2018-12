Fenerbahçe vit une saison plus que délicate. Avant-dernier du championnat turc, le club de Mathieu Valbuena a même vu son entraîneur licencié, en la personne de Philipp Cocu. Démis de ses fonctions après la défaite contre le MKE Ankaragücu (3-1), l’entraîneur néerlandais a laissé les siens en octobre dernier.

Et ce vendredi, Fenerbahçe annonce tenir son nouvel entraîneur en la personne de Ersun Yanal. Passé par le club en 2013-2014, où il avait remporté le titre de champion de Turquie, ce dernier a signé un bail d’un an et demi. Un rayon de soleil dans cette période sombre pour le club turc ?