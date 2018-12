Atlanta United, champion de la MLS, tient le remplaçant de l’Argentin Tata Martino. La franchise de Georgie vient effectivement d’annoncer l’arrivée du coach et ancien joueur néerlandais Frank de Boer sur son banc de touche. Une arrivée qui a totalement ravi le président du club de MLS, comme il l’a expliqué sur le site internet du club.

« Nous sommes ravis d’accueillir Frank de Boer dans notre club. Lorsque nous avons commencé à chercher, nous étions déterminés à trouver quelqu’un qui réponde à tous nos critères. En plus de respecter les valeurs du club, le style de jeu de Frank nous correspond. Il a fait ses preuves dans le développement des jeunes et, en plus, il parle plusieurs langues. Tout cela garantit une transition en douceur », a ainsi déclaré Darren Eales, président d’Atlanta United.