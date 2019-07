C’était la journée des annonces à Chelsea. Ce matin, les Blues ont officialisé l’arrivée de Frank Lampard au poste d’entraîneur principal. L’ancien milieu de terrain a été présenté dans la foulée, lui qui vient remplacer Maurizio Sarri.

Puis les Londoniens ont annoncé cette fois-ci un départ. Il s’agit de celui de Gianfranco Zola. De retour au club l’an dernier pour être l’adjoint de Sarri, il s’en va après seulement une saison.

Thanks for everything, Gianfranco.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 4 juillet 2019