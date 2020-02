Prêté par Stoke City à Lecce cette saison, Giannelli Imbula quitte déjà le club italien. Le milieu de terrain de 27 ans a résilié son contrat, assure un communiqué de l’actuel 16e de Serie A. En un peu plus de six mois, il aura disputé 4 matches toutes compétitions confondues (1 but).

L’ancien Marseillais repart donc en Angleterre. Pas pour longtemps car d’après nos informations, il doit également mettre fin au contrat qui le lie aux Potters jusqu’en juin 2021. Ces derniers l’avaient acheté 25 M€ en 2016. Imbula se retrouve donc sans club en plein milieu de la saison.