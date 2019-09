Comme nous vous l’avions révélé il y a quelques jours, Hicham Boudaoui s’est engagé avec l’OGC Nice. C’est la 6e recrue de Nice cet été, après Dolberg, Thuram, Claude-Maurice, Ounas et N’Soki.

Pensionnaire du FC Paradou comme avant lui Youcef Atal, ce milieu box to box de 19 ans, qui a notamment disputé 2 matches de la CAN cet été en Égypte, était très convoité durant l’été (LOSC, Nîmes, ASSE, Bordeaux, Porto) et c’est finalement Nice qui a décroché sa signature.

