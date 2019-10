Douzième d’Eredivise, Feyenoord (14 points, 3 victoires, 5 nuls et 3 défaites) va devoir faire sans son entraîneur comme l’a annoncé le club ce lundi. « Jaap Stam a immédiatement démissionné de Feyenoord en tant qu’entraîneur-chef. Le staff technique prend actuellement ses fonctions. Le club cherche naturellement une solution et espère pouvoir la présenter dans un avenir proche ».

L’ancien joueur a confié : « La décision n’a pas été facile. J’y ai bien réfléchi et pendant longtemps. Ma dernière conclusion est que c’est mieux pour le club, les joueurs et moi-même si je me retire ».