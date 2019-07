Plutôt discret lors des mercatos derniers, Tottenham, dernier finaliste de la Ligue des Champions, compte bien se renforcer cet été. Et cela tombe bien puisque les Spurs viennent d’annoncer une recrue.

Il s’agit de Jack Clarke, l’ailier, qui peut aussi évoluer au poste d’attaquant. Il provient de Leeds où il a fait une belle saison (pour son âge, 18 ans) sous les ordres de Marcelo Bielsa avec 24 apparitions en Championship et deux buts. Il s’est engagé jusqu’au 30 juin 2023.

We are delighted to announce the signing of Jack Clarke from Leeds United.



He has agreed a contract with the Club until 2023 and will return to the Championship side on loan for the 2019/20 season.

Get the latest on our Spurs Official app #WelcomeJack ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 2 juillet 2019