En fin de contrat en juin prochain, Jan Vertonghen a finalement allongé son bail d’une saison supplémentaire. Le Belge disposait d’une option d’un an dans son dernier contrat signé avec les Spurs.

Arrivé en 2012 en provenance de l’Ajax, le défenseur central de 31 ans est maintenant lié avec son club jusqu’en 2020. Il a déjà porté le maillot de Tottenham 264 fois, prenant même le brassard de capitaine à quelques reprises.

The Club can confirm that we have activated the option to extend @JanVertonghen’s contract until 2020.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 18 décembre 2018