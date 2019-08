Après une saison passée au Toulouse FC, John Bostock quitte déjà le sud de la France, mais pas définitivement. Le milieu de terrain vient en effet d’être prêté jusqu’à la fin de la saison 2019-2020 à Nottingham Forest, formation de Championship (D2 anglaise).

L’équipe entraînée par Sabri Lamouchi, l’ancien coach du Stade Rennais, a annoncé la nouvelle il y a quelques minutes sur son compte Twitter. Le joueur de 25 ans va donc retrouver l’Angleterre lui qui a déjà porté le maillot de Tottenham ou encore de Hull City.

Forest bring in Bostock on loan#NFFC are delighted to announce the loan signing of midfielder @JohnJBostock from @ToulouseFC. pic.twitter.com/qlyKrzygIR

— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 8, 2019