C’est une ancienne connaissance des supporters de Chelsea qui retrouve l’Angleterre ce jeudi. Après un passage en Chine au Tianjin Teda, le milieu de terrain nigérian John Obi Mikel (31 ans) s’est engagé avec le club de Championship Middlesbrough.

Un joli coup réalisé par l’actuel cinquième de la deuxième division anglaise. L’exil chinois aura donc duré à peine deux saisons pour le Super Eagle.

We're delighted to announced the signing of John Obi Mikel

Welcome to #Boro, @mikel_john_obi !

— Middlesbrough FC (@Boro) 24 janvier 2019