Un long feuilleton. Cet été, le prometteur Kieran Tierney (22 ans) a été associé à de nombreux clubs. Du FC Barcelone à Manchester United, en passant par l’Olympique Lyonnais, l’Écossais a attiré du beau monde. Mais ces dernières, c’est surtout Arsenal qui l’a courtisé. Et après plusieurs offres repoussées par le Celtic pour son latéral gauche, les Gunners ont réussi à trouver un accord.

Arrivé à Londres aujourd’hui, Tierney a passé avec succès sa visite médicale avant de parapher un contrat de 5 ans. Arsenal vient d’officialiser son transfert : « L’international écossais Kieran Tierney a rejoint Arsenal pour un contrat longue durée. Le défenseur a passé sa visite médicale à London Colney et a rejoint ensuite ses nouveaux partenaires. Il portera le numéro 3 », précise le communiqué.

He's here...

Welcome to The Arsenal, @kierantierney1

#TimeForTierney pic.twitter.com/oGJQ5BIIrY

— Arsenal (@Arsenal) August 8, 2019