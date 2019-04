Alors que l’Ajax Amsterdam se prépare à plusieurs départs cet été, le club néerlandais enregistre des arrivées en amont. Outre Razvan Marin (Standard de Liège) et Kik Pierie (SC Heerenveen) qui vont poser leurs valises dans la capitale des Pays-Bas, Kjell Scherpen (19 ans) devient la troisième recrue des Lanciers.

Le gardien formé au FC Emmen, s’est immédiatement imposé avec sa formation cette saison et a participé à 32 matches d’Eredivisie. Il va désormais porter les couleurs de l’Ajax Amsterdam. « L’Ajax a conclu un accord avec Kjell Scherpen et le FC Emmen sur le transfert du gardien de but vers Amsterdam. Scherpen signe un contrat qui commence le 1er juillet 2019 et a une durée de 4 saisons, jusqu’au 30 juin 2023 inclusivement » ont fièrement annoncé les Godenzonen.