L’AS Monaco vit une saison qui est loin d’être facile. Mais les pensionnaires du stade Louis II peuvent avoir le sourire ce jeudi. En effet, Benoît Badiashile a prolongé son contrat. « L’AS Monaco annonce la prolongation du contrat de Benoît Badiashile pour une saison supplémentaire. Le défenseur central de 18 ans est désormais lié avec son club formateur jusqu’en juin 2024. Membre régulier des sélections jeunes et actuel capitaine de la sélection tricolore U19, Benoît Badiashile a disputé 40 matchs sous les couleurs de l’AS Monaco (1 but, 1 passe décisive), dont 40 titularisations. Benoît Badiashile a fait ses débuts dans l’élite lors de la saison 2018/2019 et compte deux apparitions en Ligue des Champions ».

Le jeune défenseur a livré ses impressions sur le site officiel de l’ASM. « Je suis très heureux de prolonger mon contrat avec l’AS Monaco, mon club formateur, où j’ai débuté chez les professionnels. J’effectue ma deuxième saison, je vais continuer à travailler dur pour progresser, franchir les paliers et aider l’équipe à lutter pour obtenir les meilleurs résultats possibles ». Une bonne nouvelle pour l’AS Monaco puisque Badiashile est surveillé de près par plusieurs écuries européennes ces derniers mois.