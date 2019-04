Le Brésil accueillera la Copa America 2019 (14 juin au 7 juillet) mais la CONMEBOL a déjà décidé de l’édition suivante. La confédération sud-américaine veut se claquer sur le calendrier européen et pour cela la compétition se déroulera aussi à l’été 2020 puis aura un rythme d’une édition tous les 4 ans.

La candidature commune de la Colombie et de l’Argentine a été favorablement reçue. Le premier nommé n’avait plus organisé la compétition depuis 2001, remportant au passage le trophée. L’Argentine elle a accueilli la Copa America en 2011 pour la dernière fois mais n’a plus gagné depuis 1993.