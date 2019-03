Alors que Rolland Courbis s’est présenté seul hier à la conférence de presse du SM Caen, en lieu et place de Fabien Mercadal, indiquant même que « si avant, j’avais 90 % des responsabilités, aujourd’hui j’en ai 100 %», le club normand a tenu à réagir à ces propos.

Dans un communiqué officiel, le Stade Malherbe a rappelé que « Fabien Mercadal est l’entraîneur numéro un de l’équipe professionnelle » et « que la position de Rolland Courbis est similaire à celle confiée à son arrivée mi-février : assister et aider Fabien Mercadal à maintenir les « bleu et rouge » en Ligue 1 Conforama au travers son expérience ». Courbis est lui-même revenu sur son discours, hier soir, sur RMC : « je continue de dire que j’ai rejoint Fabien pour l’aider. On prend toutes les décisions en accord avec le staff et ils me font gagner beaucoup de temps dans ma mission. C’était une erreur de ma part de vouloir donner des précisions alors que j’ai les mêmes fonctions que depuis mon arrivée. »