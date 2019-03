Compétition de présaison la plus célèbre de la planète football, l’International Champions Cup se déroule chaque été lors du mois de juillet jusqu’au début du mois d’août. Aujourd’hui, le calendrier de la compétition a été dévoilé ainsi que le nom des participants.

Ainsi, 12 équipes seront de la partie avec notamment le Real Madrid, le Bayern Munich, la Juventus, Tottenham ou encore l’Atlético de Madrid. Le match d’ouverture aura lieu à Chicago le 16 juillet entre l’AS Roma et les Chivas de Guadalajara tandis que le dernier match aura lieu le 10 août à la Friends Arena en Suède entre l’Atlético de Madrid et la Juventus.

AS Roma - Chivas de Guadalajara : 16 juillet, SeatGeek Stadium, Chicago (USA)

Arsenal - Bayern Munich : 17 juillet, Dignity Health Sports Park, Carson (USA)

Manchester United - Internazionale : 20 juillet, National Stadium, Singapour (Singapour)

Benfica - Chivas de Guadalajara : 20 juillet, Levi’S Stadium, Santa Clara (USA)

Arsenal - AS Roma : 20 juillet, Bank of America Stadium, Charlotte (USA)

Bayern Munich - Real Madrid : 20 juillet, NRG Stadium, Houston (USA)

Juventus - Tottenham : 21 juillet, National Stadium, Singapour (Singapour)

Real Madrid - Arsenal : 23 juillet, FedEx Field, Washington (USA)

Bayern Munich - AC Milan : 23 juillet, Arrowhead Stadium, Kansas City (USA)

Chivas de Guadalajara - Atlético de Madrid : 23 juillet, Globe Life Park in Arlington, Arlington (USA)

Juventus - Internazionale : 24 juillet, Nanjing Olympic Sports Complex, Nanjing (Chine)

AS Roma - Benfica : 24 juillet, Red Bull Arena, New York (USA)

Tottenham - Manchester United : 25 juillet, Hongkou Football Stadium, Shanghaï (Chine)

Real Madrid - Atlético de Madrid : 26 juillet, Metlife Stadium, New York (USA)

AC Milan - Benfica : 28 juillet, Gillette Stadium, Boston (USA)

Manchester United - AC Milan : 03 août, Principality Stadium, Cardiff (Pays de Galles)

Tottenham - Internazionale : 04 août, Tottenham Hotspur Stadium, Londres (Angleterre)

Atlético de Madrid - Juventus : 10 août, Friends Arena, Stockholm (Suède)

