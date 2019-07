Le Mans, promu en Ligue 2, a présenté ses nouveaux maillots pour la saison 2019/20, siglés Kappa.

La tunique domicile du club sarthois est à dominante rouge, avec quelques rappels jaunes. À l’extérieur, c’est un maillot bleu ciel avec des rappels rouges et jaunes. Enfin, le Third est noir, avec là aussi des touches de rouge et jaune.

Maillot « domicile » LE MANS FC x @KappaFrance Disponible dès maintenant sur https://t.co/hp7h1tG5hy et à partir de 14h à La Pincenardière #AllezLEMANSFC pic.twitter.com/LliR8nyhHZ — LE MANS FC Officiel (@LEMANSFC) 10 juillet 2019

Maillot « extérieur » LE MANS FC x @KappaFrance Disponible dès maintenant sur https://t.co/hp7h1tXGG8 et à partir de 14h à La Pincenardière #AllezLEMANSFC pic.twitter.com/yuL5VBHTIm — LE MANS FC Officiel (@LEMANSFC) 10 juillet 2019

Maillot « third » LE MANS FC x @KappaFrance Disponible dès maintenant sur https://t.co/hp7h1tXGG8 et à partir de 14h à La Pincenardière #AllezLEMANSFC pic.twitter.com/IaR5yzR2bk — LE MANS FC Officiel (@LEMANSFC) 10 juillet 2019

