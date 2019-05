Le Président du Red Star, Patrice Haddad, a publié un communiqué sur le site du club audonien en guise de bilan de la saison écoulée et de projection vers la saison prochaine. Lanterne rouge de Ligue 2 à l’issue de l’exercice 2018/19, relégué en National 1, où il évoluait l’an passé, le Red Star retrouvera le stade Bauer l’an prochain.

Une éclaircie pour les supporters, après une nouvelle saison passée loin de Saint-Ouen (93), du côté du stade Pierre Brisson de Beauvais. Alors que l’ouverture d’une académie a été officialisée par le club, dans l’optique d’un retour en Ligue 2 pour valider un nouveau centre de formation, et avant la reconstruction de Bauer, dont le projet devrait être entériné en juin, les Audoniens savent désormais qu’ils évolueront dans leur enceinte l’an prochain. « Et la réalité du terrain, c’est que la saison prochaine, nous ne jouerons pas en National. Nous jouerons à Bauer. Un retour à la maison que nous attendions tous. Parce que Bauer est au cœur de notre quartier, et que ce quartier est notre cœur. (...) Vivons cette année à Bauer intensément » a déclaré Patrice Haddad, dans un communiqué.