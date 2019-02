Ancien grand espoir du football néerlandais, Luc Castaignos (26 ans) vient d’être libéré de son contrat par le Sporting CP. Né d’une mère cap-verdienne et d’un père français, cet attaquant rapide a explosé au Feyenoord avant d’arriver à l’Inter Milan en 2011. Après une saison décevante en Italie, il retourne aux Pays-Bas et fait un retour remarqué à Twente.

Décidément en difficulté loin de son pays, il échoue à l’Eintracht de Francfort en 2015 et arrive au Sporting CP un an plus tard. Un choix catastrophique pour l’ancien international espoir néerlandais qui n’est jamais parvenu à s’imposer au Portugal. Lassé des performances sans relief de son attaquant, le club portugais vient finalement d’annoncer son départ définitif du Sporting. Luc Castaignos est donc libre de s’engager dans le club de son choix.