Les huis clos continuent de tomber. Après la rencontre entre le PSG et le Borussia Dortmund en 8e de finale retour de Ligue des Champions (à suivre ici en live commenté demain soir), un autre match va se dérouler dans un stade vidé de supporters.

Le Barça a annoncé sur les réseaux sociaux que la rencontre retour face à Naples (le 18 mars prochain, à suivre en live commenté sur Foot Mercato) aura lieu au Nou Camp et à huis clos lui aussi.

The Champions League match scheduled for Wednesday, March 18, between FC Barcelona and Napoli, will be played at Camp Nou behind closed doors. pic.twitter.com/4uceIGrobY

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 10, 2020