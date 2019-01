L’AFC Bournemouth a finalisé la signature du prêt du défenseur Nathaniel Clyne, de Liverpool. L’arrière latéral droit international anglais (14 sélections) disputera la deuxième partie de saison au Vitality Stadium, sous le maillot des Cherries, actuellement 12es de Premier League.

Âgé de 27 ans, Clyne a commencé sa carrière à Crystal Palace et s’est fait une place en équipe première des Eagles avant un transfert à Southampton en juillet 2012. Après trois grosses saisons dans le Hampshire, il avait rejoint Liverpool à l’été 2015, où il disputa 103 matchs toutes les compétitions avec les Reds. Avec seulement 4 apparitions avec Liverpool cette saison, où il reste sous contrat jusqu’en 2020, barré par Trent Alexander-Arnold, mais également Joe Gomez ou James Milner, qui peuvent également évoluer sur le côté droit, il a donc préféré s’exiler.

More great news @Nathaniel_Clyne joins us on loan until the end of the season. Welcome !#afcb https://t.co/CwDEJg2JJm

— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) 4 janvier 2019