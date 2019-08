Tottenham avait du pain sur la planche lors du dernier jour du mercato. Les Spurs ont recruté Ryan Sessegnon et ont obtenu le prêt avec option d’achat de Gionvani Lo Celso (Betis). Mais les Londoniens viennent d’annoncer une bonne nouvelle.

En effet, Lucas Moura a prolongé son contrat. « Nous sommes heureux d’annoncer que Lucas Moura a signé un nouveau contrat avec le club jusqu’en 2024 », ont annoncé les Spurs.

✍️ We are delighted to announce that @LucasMoura7 has signed a new contract with the Club until 2024. #THFC #COYS https://t.co/UGx0C3A0IZ

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 9, 2019