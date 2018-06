Ce mercredi après-midi, Manchester United a officialisé l’arrivée de Diogo Dalot (19 ans) en provenance du FC Porto. Le jeune latéral gauche lusitanien a paraphé un contrat de cinq ans avec une option pour une sixième année supplémentaire.

« Diogo est un jeune défenseur extrêmement talentueux, avec toutes les qualités pour devenir rapidement un grand joueur pour ce club, » a notamment indiqué le technicien de United José Mourinho. Le montant du transfert serait estimé à 22 millions d’euros.

Today just got a whole lot better...https://t.co/bG1As7Jr2k #BemvindoDalot #MUFC pic.twitter.com/samRbFXaVt

— Manchester United (@ManUtd) 6 juin 2018