Steven Gerrard bientôt de retour sur un banc européen ?

Après deux années en Arabie saoudite, l’heure est au retour sur le Vieux continent pour Steven Gerrard. Alors qu’il peine à lancer pleinement sa carrière d’entraîneur, l’ancien milieu de terrain de Liverpool fait partie de la short list des Glasgow Rangers pour le poste d’entraîneur, ou Philippe Clément ne sera pas conservé, selon le Daily Mail. Gerrard figure sur une liste restreinte de noms aux côtés de Davide Ancelotti et Russell Martin, les Rangers souhaitant recruter leur nouveau manager le plus rapidement possible avant la pré-saison qui débutera le 23 juin.

L’ancienne icône de Liverpool et de l’Angleterre a passé trois ans en tant que patron des Rangers entre 2018 et 2021, remportant un titre de champion en cours de route, avant de partir rejoindre Aston Villa. Un passage à Villa qui n’a pas été très fructueux, Steven Gerrard ayant été évincé après seulement dix mois à la tête du club, en 2022.